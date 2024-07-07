  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Yerel

Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2024-07-07 10:39:00 -
Çekiçli bakıcı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Annesinin bakımı için evine aldığı yatılı bakıcı Nursel Bircan'ı çocuğunun gözü önünde çekiçle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de 17 Ekim 2022 tarihinde Kamil Hakan Karabulut (58), alzaymır hastası annesine evde bakıcılık yapan bir çocuk annesi Nursel Bircan (39) ile yaşadıkları tartışmanın ardından Bircan'ı çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurarak öldürdü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kamil Hakan Karabulut hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil Hakan Karabulut ve sanık avukatları katıldı.

“İşten çıkartıyorum diye üzerime geldi”

Duruşmada son sözü sorulan sanık Karabulut, “Bana sırf işten çıkartıyorum diye küfür edip bıçağı boğazıma dayayıp ısrarla üzerime gelmeseydi, iftiralar atmasaydı. Kapıdan çıkmak istedim beni itekledi. O bıçağı sallamasaydı. Ben saldırgan agresif bir insan değilim. Israrlarla geri çekilmeme rağmen üzerime gelmesine gerek yoktu. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Böyle bir şeyi planlamadım. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm” dedi.

İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kamil Hakan Karabulut'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

İsrail hapishanelerinde işkenceden ölenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı!
İsrail hapishanelerinde işkenceden ölenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı!

Dünya

İsrail hapishanelerinde işkenceden ölenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geleceğin hapishanesi tanıtıldı! Ürkütücü bir gelecek yaklaşıyor
Geleceğin hapishanesi tanıtıldı! Ürkütücü bir gelecek yaklaşıyor

Teknoloji

Geleceğin hapishanesi tanıtıldı! Ürkütücü bir gelecek yaklaşıyor

Merkez Bankası yasak kararı getirdi! ABD doları kullananlara 10 yıla kadar hapis cezası teklif edildi!
Merkez Bankası yasak kararı getirdi! ABD doları kullananlara 10 yıla kadar hapis cezası teklif edildi!

Dünya

Merkez Bankası yasak kararı getirdi! ABD doları kullananlara 10 yıla kadar hapis cezası teklif edildi!

17 yıl hapis cezası bulunan kadın nerede yakalandı
17 yıl hapis cezası bulunan kadın nerede yakalandı

Yaşam

17 yıl hapis cezası bulunan kadın nerede yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23