Çekiçle öldürdü, yüzünü yakıp parçalara ayırdı!

26 yaşındaki İtalyan fenomen Carol Maltesi'nin korkunç ölümü dünyayı şok etti.

Sosyal medya fenomeni Carol Maltesi, İtalya’nın Milano kentinde korkunç bir cinayete kurban gitti.

26 yaşındaki İtalyan OnlyFans fenomeninin cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandı.

Genç fenomenin cesedi polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetinin arasında bulundu.

Sosyal medyada Charlotte Angie kullanıcı adıyla tanınan Maltesi'nin cansız bedenine ait parçalar, Brescia yakınlarındaki Borno kentinde bulundu.

Kadın uzun bir süre boyunca teşhis edilemedi.

Polis tarafından olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine fenomenin hayranları Maltesi’yi dövmelerinden tanıdı.

Polisin soruşturmasını derinleştirmesi üzerine Borno bölgesindeki güvenlik kameraları incelendi.

Maltesi’nin eski sevgilisi ve aynı zamanda komşusu olan yemek bloggerı Davide Fontana’nın arabası şüpheli bir şekilde o bölgede görüldü.

Polise verdiği ifadede Fontana, Maltesi ile cinsel ilişkiye girdikten sonra çıkan bir tartışmada onu çekiçle öldürdüğünü itiraf etti.

Fontana, cesedin teşhis edilmemesi için yüzünü yaktığını ve parçalara ayırdığını söyledi.

Fontana yakalanmamak için bir süre Maltesi’nin telefonunu ele geçirerek sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Fontana, Maltesi’nin annesine kendisini arayamayacak kadar meşgul olduğunu ve nedenini sonra anlatacağını belirten mesajlar gönderdi.

Polisin görüntüleri yayınlamasından sonra Maltesi’nin endişeli hayranlarını korkudan uzaklaştırmak için “Evet dövmeler benimkine benziyor ama iyiyim” paylaşımını yaptı.

Fontana, cinayetin yanı sıra cesedin imha edilmesi ve saklanması iddialarıyla polis tarafından gözaltına alındı.