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Dünya Cehennemi yaşıyorlar: 1400 ev alevlerden hasar gördü! Ölü sayısı 65’e yükseldi
Dünya

Cehennemi yaşıyorlar: 1400 ev alevlerden hasar gördü! Ölü sayısı 65’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-02-05 07:33:00 -
Cehennemi yaşıyorlar: 1400 ev alevlerden hasar gördü! Ölü sayısı 65’e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. CNN'in haberine göre, Şilili yetkililer, yangınlardan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki olağanüstü hal (OHAL) kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşarak, yaşamını yitirenlerin sayısının 64 olarak güncellendiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, Valparaiso'daki orman yangınlarında yaklaşık 1400 evin hasar gördüğünü aktardı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını, pazartesi ve salı günlerini, hayatını kaybedenler için Ulusal Yas Günü ilan edildiğini söyledi. Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

 

YAKLAŞIK 40 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Carolina Toha ise itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı belirtilmişti.
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Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya hesabından, orman yangınları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

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