Cehenneme bilet almayın

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Milyonlarca Müslümanın imtihanı haline gelen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, bu yıl da insanları ağına çekmeyi başardı. Büyük ikramiyelerin sıklıkla çıktığı bayilerde yüzlerce kişiden oluşan kuyruklar, gazete, televizyon ve sosyal medyada yapılan reklamlar insanların nefsiyle oynuyor. Cebinde ekmek parası bile olmayan vatandaş, kredi kartından faizle para çekerek kolaydan zengin olmak için soluğu piyango bayilerinde alıyor. Ancak, her yıl olduğu gibi milyonlarca insan boş hayallere kapıldığını çekiliş sonrası elinde kalan müsvedde ile anlıyor.

Kumar haramdır göz yuman da aynı günahı işliyor

Yeni Akit’e konuşan Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Yıldırım, “Her yılbaşında düzenlenen Milli Piyango Çekilişlerine her yıl söylediklerimizi söylemeye devam ediyoruz. Ama bir değişiklik olmuyor. Onun için konuş konuş fayda yok. Toplumun eğitim ve ahlaki seviyesi her geçen gün düşüyor. Milli Piyango denilen şey bir kumardır. Bu kumar da haramdır. Allah’ın yasakladığı bir şeydir. Buna idareciler göz yumuyorsa onlar da aynı günahı işliyor demektir” diye konuştu.

“Şarapla abdest alınmaz”

Muhittin Yıldırım şöyle devam etti: “ ‘Demokrasi var’ diyenler var. Günahlara demokrasi toplumu ifsat etmektir. Kötülüklere demokrasi olmaz. Demokrasi iyiliklerin birbiriyle yarışmasıdır. Onun için bu harama karşı alınacak tedbirleri idari mekanizma alacak. Din görevlileri olarak bizim vazifemiz ‘Milli Piyangonun’ ne olduğunu yaklaşılmaması gerektiğini anlatmaktır. İşsizlik, açlık, sefalet var. Milli Piyango alırsam belki bana bir şey düşer zannı ile oraya giden kardeşlerimizi uyarıyorum. Buradan hiçbir hayır çıkmaz. Çünkü şarapla abdest alınmaz. Batıl yoldan batıla gidilir. Hayırlı bir neticeye gidilmez.”