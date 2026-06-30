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Siyaset Yeniden Refah eski defterleri açtı! 'Türkiye bunu yapmasa NATO'ya alınmazdı'
Siyaset

Yeniden Refah eski defterleri açtı! 'Türkiye bunu yapmasa NATO'ya alınmazdı'

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Yeniden Refah eski defterleri açtı! 'Türkiye bunu yapmasa NATO'ya alınmazdı'

Geçtiğimiz günlerde, “NATO Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacak olması büyük bir diplomatik başarıdır” açıklamasıyla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi, bu kez NATO’nun işlevselliğine yönelik eleştirilerde bulundu. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, NATO’nun ABD çıkarlarını öncelediğini savundu ve Türkiye’nin üyelik sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 7-8 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını hatırlattı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekin, İran müdahalesi sonrası ABD ve AB üye ülkeleri arasında yaşanan kırılgan politikaların ortaya çıkardığı sorunların hangi yöne evrileceğinin NATO Zirvesi'nde belli olacağını ifade etti.

"NATO artık işlevsel olarak hükmünü kaybetti, bundan böyle barış ve istikrardan çok istikrarsızlık ortaya çıkaran, saldırgan politikalarıyla ön plana çıkan bir teşkilat olduğunu görmemiz mümkündür" diyen Bekin, NATO'ya ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

 

NATO'nun, ABD güdümünde olduğunu söyleyen Bekin, ABD'nin NATO'yu kendi çıkarları için kullandığını, NATO'nun, Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı.

Türkiye'nin üç kez NATO'ya müracaat ettiğini ancak alınmadığını belirten Bekin, Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesinin ardından NATO'ya kabul edildiğini anımsattı. Bekin, "Türkiye, ABD'den sonra Kore'ye asker gönderen ikinci ülke olmasaydı, NATO'ya alınması AB gibi mümkün olmayacaktı. Bu tarihi gerçeklikten dersler çıkararak bundan sonra politikamızı buna göre ayarlamamızda kolaylık olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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Yorumlar

Hüseyin

Partinin kısa süre önce NATO Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacak olmasını "diplomatik başarı" olarak nitelendirip, hemen ardından örgütün işlevselliğini bu denli sert eleştirmesi tezat gibi görünse de aslında "realist bir dış politika" okumasıdır. Yeniden Refah, ev sahipliğinin getirdiği prestiji kabul ederken, örgütün küresel misyonuna yapısal bir eleştiri getiriyor. Bu durum, partinin uluslararası arenada Türkiye'nin gücünü destekleyen ancak Batı merkezli küresel güvenlik mimarisine mesafeli duran çizgisiyle örtüşüyor.

Mehmet

Bekin Bey'in NATO hakkındaki açıklamaları, haklı endişelerimizi yansıtıyor. Bu örgütün artık barış ve istikrar sağlamak yerine, ABD'nin çıkarlarına hizmet eden bir araç haline geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin üç kez NATO'ya başvurusunun reddedilmesi, bu örgütün gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Ülkemizin Kore Savaşı'na katılarak ABD'nin yanında yer alması sonrasında kabul edilmesi ise, bu örgütün nasıl manipüle edilebildiğini gösteriyor. Bekin Bey'in "Türkiye'nin Kore'ye asker göndermeseydi NATO'ya alınması AB gibi mümkün olmayacaktı" ifadesi çok önemli bir gerçekliği vurguluyor. Bizim milli çıkarlarımızı gözetmeyen, ABD hegemonyasının tetikçisi olan bu örgütten uzaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu zorlu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi tehditlere karşı koruyacağına ve bağımsızlığımızı koruyacağına inanıyorum.
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