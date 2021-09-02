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Spor Cebelitarık'a Estonyalı hakem
Spor

Cebelitarık'a Estonyalı hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 12:28:00 -
Cebelitarık'a Estonyalı hakem

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Victoria Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sten Klaasen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Joonas Jaanovits yapacak.

Karşılaşmada Hollandalı Allard Lindhout Video Yardımcı Hakem (VAR), vatandaşı Jeroen Manschot ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

 

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