CDU seçimini yaptı! Merkel'in halefi belli oldu

Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yeni Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu.

DU delegelerinin 2. tura giden oylamasında parti genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer aynı zamanda genel başkanlığa seçildi.

Merkel'in izinde bir siyasetçi

İsminin baş harflerinden dolayı kamuoyunda "AKK" olarak bilinen 56 yaşındaki Annegret Kramp Karrenbauer'in Başbakan Merkel'in politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Merkel'in istemiyle Saarland eyaleti başbakanlık görevini bırakarak şubat ayında CDU genel sekreteri olarak seçilen "AKK"nin parti içinde ciddi desteği bulunuyor. "Mini Merkel" olarak da anılan Kramp-Karrenbauer, Başbakan Merkel'in mülteci politikasını savunuyor.

Kramp-Karrenbauer'in Saarland eyaletinde 7 yıl başbakanlık ve CDU Eyalet Teşkilatı Başkanlığı yapması, diğer adaylara göre kendisini genel başkanlık için daha avantajlı duruma getiriyor.