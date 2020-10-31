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Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde ve kupada iddialı
Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde ve kupada iddialı

Başantrenör Olcay Orak: - "Güzel şeyler olacağına inanıyorum. İki maçtan galibiyetle çıktık. Galibiyet her şeyin ilacı" - "Çalışarak, üzerine koyarak hem kupada hem de ligde başarılı olacağımıza inanıyorum. Takımıma inanıyorum çünkü kazanabileceklerini, iyi işler yapabileceklerini gösterdiler"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:10:51 -
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ligde ve kupada iddialı

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un başantrenörü Olcay Orak, ligde ve Türkiye Kupası'nda başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Başantrenörlük görevine getirildikten sonra takımıyla çıktığı 2 maçı da kazanan Orak, AA muhabirine, genç ve gelecek vadeden oyunculardan kurulu bir ekip olduklarını ifade etti.

Oyuncularla kısa süre çalışmalarına rağmen çok değerli iki galibiyet aldıklarını belirten Orak, yarın yapacakları İzmit Belediyespor maçını da kazanmak istediklerini dile getirdi.

Orak, eksiklerinin üzerine mesai harcayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Güzel şeyler olacağına inanıyorum. İki maçtan galibiyetle çıktık. Galibiyet her şeyin ilacı. Oyuncularım ciddi emek sarf etti. Kazanınca güzel oluyor. Bu maçlarda eksiklerimizi de gördük. Bunları tamamlamamız lazım. Biz mümkün olduğunca her maça ayrı bakmak istiyoruz. Oyuncularımızı maç maç hedefe odaklamak önemli. Önümüzdeki müsabakaya sağlam şekilde çıkmak, galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Önce İzmit Belediyespor, ardından Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasını kazanmak istiyoruz. Bu mücadeleleri kazanırsak, milli maç arasından sonra rahatlayacağız. Üzerine alacağımız 2-3 galibiyetle Türkiye Kupası'na katılmış oluruz."


- "Kupada ve ligde başarılı olacağımıza inanıyorum"


Çalışmalarının devam ettiğini aktaran Orak, oyuncularının hedeflerine ulaşmayı başarabilecek güçte olduğunu vurguladı.

Hem lig hem de kupada başarı hedeflediklerini dile getiren Orak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Kupası için ilk devreyi ilk 8'de bitirmemiz lazım. Şu an kaç galibiyet yeterli belli değil çünkü herkes birbirini yenebiliyor. Ligin sonundaki hedefimiz ise play-off'ta iyi bir yer yakalamak. Bu seneki ana hedeflerimiz Türkiye Kupası'nda çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkmak. Güzel fikstür avantajı yakalarsak finale, şampiyonluğa kadar gideceğimize inanıyorum. Ligde play-off etabında da sıralama çok önemli. Çalışarak, üzerine koyarak hem kupada hem de ligde başarılı olacağımıza inanıyorum. Takımıma inanıyorum çünkü kazanabileceklerini, iyi işler yapabileceklerini gösterdiler."


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