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ÇAYKUR’un satış mağazası hizmete girdi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binasının yanında oluşturulan ÇAYKUR Çay Satış Mağazası, gerçekleştirilen açılışla birlikte hizmete başladı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
ÇAYKUR’un satış mağazası hizmete girdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binasının yanında oluşturulan ÇAYKUR Çay Satış Mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

ÇAYKUR’a ait Cumhuriyet Çay Fabrikası’nı ziyaret eden Özkaldı, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Özkaldı, ÇAYKUR’un Türkiye ve yöre için çok önemli bir marka olduğunu belirterek, “Biz de her geçen gün ÇAYKUR’umuzu daha iyi, daha modern, daha çok üreten ve satan bir kurum yapabilmenin gayreti içindeyiz” dedi. Belli oranda çay içmenin faydalı olduğunu belirten Özkaldı, “Son yıllarda sadece siyah çay değil, yeşil çayın da faydalı olduğu yönünde bilgiler var. ÇAYKUR’umuz da yeşil çay üretiminde gayet iddialı. Bu noktada güzel faaliyetleri var. Beyaz çayımız var, o da çok kıymetli” diye konuştu. Özkaldı, yeşil ve siyah çayın pudralanmış halini dondurma sektöründe kullanmak için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
  1. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı
  2. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü
  3. ÇAYKUR Çay Satış Mağazası
  4. ÇAYKUR
  5. Cumhuriyet Çay Fabrikası
  6. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim
  7. çay içmenin faydaları
  8. siyah çay
  9. yeşil çay
  10. Beyaz çay

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