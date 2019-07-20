ÇAYKUR’un satış mağazası hizmete girdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binasının yanında oluşturulan ÇAYKUR Çay Satış Mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

ÇAYKUR’a ait Cumhuriyet Çay Fabrikası’nı ziyaret eden Özkaldı, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Özkaldı, ÇAYKUR’un Türkiye ve yöre için çok önemli bir marka olduğunu belirterek, “Biz de her geçen gün ÇAYKUR’umuzu daha iyi, daha modern, daha çok üreten ve satan bir kurum yapabilmenin gayreti içindeyiz” dedi. Belli oranda çay içmenin faydalı olduğunu belirten Özkaldı, “Son yıllarda sadece siyah çay değil, yeşil çayın da faydalı olduğu yönünde bilgiler var. ÇAYKUR’umuz da yeşil çay üretiminde gayet iddialı. Bu noktada güzel faaliyetleri var. Beyaz çayımız var, o da çok kıymetli” diye konuştu. Özkaldı, yeşil ve siyah çayın pudralanmış halini dondurma sektöründe kullanmak için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.