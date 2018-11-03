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ÇAYKUR’un “Çay köyleri” turizme hizmet edecek

Doğu Karadeniz bölgesine gelen turistlerin çay tarımı ile buluşması gerektiğini kaydeden ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, çay köyleri oluşturulacağını belirtti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:43
ÇAYKUR’un “Çay köyleri” turizme hizmet edecek

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Doğu Karadeniz’e gelen turistlerin çayı yakından tanıması amacıyla çay köyleri kuracak.

ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, ÇAYKUR’un önemli dünya markaları arasında yer alması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Doğu Karadeniz bölgesine gelen turistlerin çay tarımı ile buluşması gerektiğini kaydeden Yüce, “Doğu Karadeniz Turizm Master Planı” içerisinde Türk çayının turizme katacağı değerin yer aldığını ifade etti.

Doğu Karadeniz’in cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Yüce, şunları söyledi:

Turizm ihtiyaçlarında artık doğa ile baş başa kalma, doğayı tanıma, doğada kalma, daha sağlıklı bir tatil geçirme şeklinde planlar yapılmaktadır. Bunun da adresi Doğu Karadeniz’dir. Cazibe merkezi haline gelen başta Rize olmak üzere Doğu Karadeniz, Arap ülkelerinin ilgisini çeken bir hal almıştır. Biz de yüzde 95’i çay tarımı olan tarımsal alanlarımızı turizmle entegre etmek istiyoruz. Artık çay turizmi diyerek yeni bir turizm anlayışını ortaya koyuyoruz. Bununla ilgili çay köyleri oluşturacağız.

İlk çay köyü Rize’ye kurulacak

Yüce, ilk çay köyünü Rize’de kuracaklarını, bu konuda Hayrat Çay Bahçesi’nin etüt çalışmasının yapıldığını kaydederek, “Bahçemizde Ar-Ge çalışmasını en iyi şekilde yürütmek, gelen turistleri çay tarımıyla entegre etmeyi, sağlıklı doğa ve çayla bütünleştirmeyi, doğal şartlarda ahşap evlerde konuk edip çay toplamalarını, günün her saatinde içtikleri çayı yerinde görmelerini arzuluyoruz. Çay köyleri ile ilgili projemiz umarım en kısa zamanda hayata geçer. Çay köyleri ile Doğu Karadeniz turizmine katkı sağlamanın arifesindeyiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:43
  1. Rize
  2. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)
  3. Doğu Karadeniz
  4. çay köyleri
  5. ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce
  6. ÇAYKUR
  7. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı
  8. Hayrat Çay Bahçesi

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