Çaykur yeni sezona hazır

Bakım, onarım, demontaj, yenileme, temizlik gibi temel alanlarda kademeli olarak kampanyanın hazırlık çalışmalarını tamamlayan şirket, yeni sezona salgın nedeniyle olağan akışın dışında ilave önlemler alarak başlıyor. Bu kapsamda, üretici ve çalışanların sağlığını riske etmemek, üretime de ara vermemek için yoğun çaba sarf edildiği ve kampanya süresince aynı hassasiyetle devam edileceği açıklandı.

Neler yapılacak?

Üreticiler, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden, bilgilendirmesini daha sonra yapacakları planlamaya uygun olarak belirleyecekleri gün ve saatlerde alım yerlerine giderek diğer üreticilerle temas etmeden ve kalabalık oluşturmadan çaylarını rahatlıkla satabilecekler.

Çayın erken hasat olgunluğuna gelme süresi dikkate alınarak, üreticilere izdiham riski oluşmadan, kademeli bir çay hasadı, dolayısıyla daha rahat çay toplama ve satma imkanı sağlayacağı da vurgulandı.

Yanlış algı oluşturuluyor

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, bu yılki hasat dönemi başlangıcından itibaren virüs salgınının çevresel etkileriyle geçen yıllara göre daha zor geçecekmiş gibi bir algı oluşmasına neden olabileceği de belirtilerek şu uyarıda bulunuldu: ‘’Üreticilerimiz özellikle çaylarını toplama, satma konularında acele etmez, ÇAYKUR olarak planladığımız alım uygulamalarımıza riayet eder hem kendilerini hem de bizim şartlarımızı zorlamazlarsa inanıyoruz ki geçmiş dönemlerden daha rahat bir sezon yaşayacağız. Ayrıca üreticilerimizi memnun edecek, rahatlatacak bir alım kotası ilan edeceğimizden acele etmemelerini, rahatlıkla çaylarını satabileceklerini belirtmek isteriz. Son yılların en düşük çay stokuyla gireceğimiz yeni sezonun üreticilerimiz için rahat, huzurlu ve bereketli geçmesi beklentisi içerisindeyiz.”