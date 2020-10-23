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Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "İyi savunma yaparsak Sivas'tan puanla dönebiliriz"
Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "İyi savunma yaparsak Sivas'tan puanla dönebiliriz"

"Güçlü ve fizik kapasitesi yüksek bir takım ile oynayacağız. Sivasspor ,bireysel ve yetenekli oyunculara sahip. Zor maç bizi bekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:24:07 -
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "İyi savunma yaparsak Sivas'tan puanla dönebiliriz"

RİZE (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, iyi savunma yapabildikleri takdirde Sivas'tan puanla dönebileceklerini söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere açıklamasında, ligde geride kalan beş haftada 5 puan topladıklarını, son üç maçta ise 2 beraberlik ve bir galibiyet alarak kaybetmediklerini belirtti.

MKE Ankaragücü maçında aldıkları galibiyet ile öz güven kazandıklarını vurgulayan Tomas, "Güçlü ve fizik kapasitesi yüksek bir takım ile oynayacağız. Sivasspor bireysel ve yetenekli oyunculara sahip. Zor maç bizi bekliyor. Takım halinde savunma yapmak bizim için önemli. İyi savunma yaparsak Sivas'tan puanla dönebiliriz." dedi.

Geniş bir kadroya sahip olduklarına değinen Tomas, "İyi oyuncularımız var ama adaptasyon önemli. Bazen bir iki ay sürebiliyor. Bütün gelen oyuncular bize katkı verecek. İnşallah en kısa sürede faydalı olacak. Murat Sağlam'ın karantina devam ediyor. Onur Bulut aramıza katıldı. Fabricio ve Fernando biraz ağrı hissediyor. Yarın antrenman sonrası karar vereceğiz." diye konuştu.

Sivasspor'un sekiz gün içerisinde üçüncü maçı oynayacağına dikkati çeken Tomas, "Belki rotasyon yapabilirler ama Kone, Yasin gibi iyi oyuncular var. Biz hazırlanmak istiyoruz. İki gün önce gideceğiz. Rakım yüksek olduğu için pazar günü antrenmanımız olacak." ifadelerini kullandı.


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