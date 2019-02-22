Çaykur Rizespor Malatya'ya gol yağdırdı
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.22 Şubat 2019 Cuma 22:55
Süper Lig'in 23 .haftasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u Aatıf, Vedat ve Nakaoulma'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Aatıf, Fernando Boldrin'in asistinde topu Yeni Malatyaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Muriqi, Rizespor adına 2. golü bularak farkı 2'ye çıkardı.
90+7 dakika ise Nakoulama, Karadeniz ekibi adına 3. golü buldu. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Hakemin kararı çok tartışıldı
Öte yandan maçın hakemi Hüseyin Göçek, 77. dakikada Rizesporlu Awaziem ve Yeni Malatyasporlu Eren'in karşı karşıya geldiği pozisyonda önce penaltı verdi, ardından VAR'a giderek kararı iptal etti.
Malatyaspor'da düşüş sürüyor
Rizespor, bu galibiyetle oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak istikrarlı oyununu sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise oynadığı son 5 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.
Rizespor, bu galibiyetle puanını 28'e çıkartarak maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise, Trabzonspor'un Göztepe'yi mağlup etmesinin ardından 34 puanla 5. sıraya geriledi.
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