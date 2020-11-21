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Spor Çaykur Rizespor, Hatay deplasmanından puanla dönmek istiyor
Spor

Çaykur Rizespor, Hatay deplasmanından puanla dönmek istiyor

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: - "Deplasmanda alınacak her puanın kıymetini bilerek Hatay'a gidiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:24:55 -
Çaykur Rizespor, Hatay deplasmanından puanla dönmek istiyor

RİZE (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, deplasmanda alınacak puan ya da puanları çok önemsediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç haftayı milli ara ile birlikte maç oynamadan geçtiklerini hatırlattı.

Lige verilen aranın ardından dönmenin kolay olmadığını vurgulayan Bakır "Ligdeki arayı kamp ile değerlendirdik. Çok verimli bir dönem oldu. Hafta boyunca iyi hazırlandık. Uzun lig maratonunda, deplasmanda alınacak her puanın kıymetini bilerek Hatay'a gidiyoruz. Amacımız, Hatay deplasmanından kayıpsız dönmek." ifadelerini kullandı.

Bakır, golcü oyuncu Remy ile birlikte 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını kaydederek, "Bu futbolcularımız takıma döndü. Yaptığımız son testte, bütün takım negatif verdi. Fernando sakatlığı, Talbi ise yabancı sınırlaması nedeniyle kafilede yer almadı." diye konuştu.


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