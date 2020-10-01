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Spor Çaykur Rizespor, Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı
Spor

Çaykur Rizespor, Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:36:55 -
Çaykur Rizespor, Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya'nın Bologna takımından Godfred Donsah ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

Godfred Donsah, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Belçika'nın Cercle Brugge ekibinde forma giydi.

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