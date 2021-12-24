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Spor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Spor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 19.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:16 -
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK ile pazar günü oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Spor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maçla son buldu. Öte yandan sakatlıkları biten Ronaldo Mendes, Gökhan Akkan, Yannick Bolasie ile Erik Sabo takımla birlikte antrenmana çıktı.

Alper Potuk ve Baiano kart cezalısı

Ligin 18. haftasında Sivasspor ile oynadıkları maçta iki kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen Alper Potuk ile Fabricio Baiano, Gaziantep FK maçında forma giymeyecek.

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