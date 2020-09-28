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Spor Çaykur Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Çaykur Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:30:17 -
Çaykur Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika görev yapan oyuncular havuzda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları devam eden Umar Aminu, İsmael Diomande katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Vetrih ise takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan, yeni transfer Emir Dilaver yeşil-mavili takımla ilk idmanına çıktı.

Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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