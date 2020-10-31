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Spor Çaykur Rizespor çıkışını sürdürmek istiyor
Spor

Çaykur Rizespor çıkışını sürdürmek istiyor

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Hes Kablo Kayserispor maçını kazanarak son dört haftada yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:44:53 -
Çaykur Rizespor çıkışını sürdürmek istiyor

RİZE (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligde son dört haftada yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ve sonradan toparlandıklarını belirterek, "Son dört haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladık. Ligde sıralamada iyi bir yere yükseldik. Hes Kablo Kayserispor maçını kazanarak son dört haftada yakaladığımız çıkışı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Ligin 8. haftasını maç yapmadan geçeceklerini anımsatan Bakır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle Kayseri maçı ayrı bir öneme de sahip. Kazanıp ligde maç yapmadan bay geçeceğimiz haftayı psikolojik olarak rahat atlatmak istiyoruz. Bunun bilincinde hazırlıklarımızı tamamladık. Kayserispor'un ligde bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Henüz ligin başı. Uzun ve zor bir sezon bizi bekliyor. Bu bilinçle çok ciddi olmak zorundayız."

Bakır, Remy ve İsmail Köybaşı'nın son çalışmayı fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı gerçekleştirdiğini, her iki oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.

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