Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı kaç kaç? Rizespor maç sonucu
Çaykur Rize-Alanya maçı ne oldu? Süper Lig'de 12.hafta başladı. Çaykur Rizespor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Maçı merak edenler ise 'Rize-alanya maçı ne oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Alanyaspor maçı ne oldu?
Süper Lig'de 12.hafta cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Haftanın açılışında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya kaldı. Peki, Rize-Alanya maçı ne oldu?
Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı kaç kaç? Rizespor maç sonucu
Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller Selim Ay ve Dokovic'ten geldi.
Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.