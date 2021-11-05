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Spor Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı kaç kaç? Rizespor maç sonucu
Spor

Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı kaç kaç? Rizespor maç sonucu

Çaykur Rize-Alanya maçı ne oldu? Süper Lig'de 12.hafta başladı. Çaykur Rizespor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Maçı merak edenler ise 'Rize-alanya maçı ne oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Alanyaspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:37:00 - 2021-11-05 21:57:38
Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı kaç kaç? Rizespor maç sonucu

Süper Lig'de 12.hafta cuma akşamı oynanan maçlarla başladı. Haftanın açılışında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya kaldı. Peki, Rize-Alanya maçı ne oldu?

Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı kaç kaç? Rizespor maç sonucu

Çaykur Rizespor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller Selim Ay ve Dokovic'ten geldi. 

Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.

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