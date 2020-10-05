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Spor Çaykur Rizespor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
Spor

Çaykur Rizespor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

Yeşil-mavili ekip İsmail Köybaşı, Onur Bulut, Murat Sağlam ve Sırp oyuncu Dusan Jovancic'i renklerine bağladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:57:24 -
Çaykur Rizespor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferin son gününde 4 oyuncu ile birden anlaşma sağladığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklama göre, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı ile 1 yıllık, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden Dusan Jovancic ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandı. Aytemiz Alanyaspor'dan Onur Bulut ve Fenerbahçe'den Murat Sağlam ise sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada, imzaların İstanbul'da Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleştiği kaydedilerek futbolculara başarı dilekleri iletildi.

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