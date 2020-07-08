ÇAYKUR, ikinci sürgünde dekar başına bin 450 kg alım yapacak

Kurum, üreticilerden dekar başı 450 kilogram çay alınacağı belirtildi. Fabrika müdürlüklerine çay alımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak bütün alım yeri ekiplerinin hazır duruma getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Üreticilerimizden istirhamımız, her ne kadar coronavirisün yayılma hızı kısmen azalmış gibi gözükse de kampanya başlangıcında aldığımız tedbirlere ve ekiplerimizin yapacağı uyarı ve yönlendirmelere bu sürgün döneminde de azami derecede riayet etmeleridir. Devamında ise elbette çaylarını evsafına uygun, kaliteli ve aile fertleriyle birlikte kendilerinin toplamalarını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sürgünde ve devamında üreticilerimizin anlayışlı yaklaşımları ve sahiplenmeleri neticesinde sorunsuz, bereketli hasat dönemleri yaşayacağımıza içtenlikle inanıyoruz.”