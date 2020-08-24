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Ekonomi ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine hafta içi başlayacak
Ekonomi

ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine hafta içi başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:36:55 -
ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine hafta içi başlayacak

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, temmuz ayında alınan 182 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere yaklaşık 600 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş çay bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına 26 Ağustos çarşamba günü aktarılmaya başlanacağını ifade ederek, üreticilerin yaş çay paralarını ilgili bankalardan 27 Ağustos perşembe günü almaya başlayacağını, ödemelerin 31 Ağustos günü tamamlanacağını belirtti.

Alim, ÇAYKUR'un düzenli olarak aldığı yaş çayın bedellerini bir sonraki ayın sonuna kadar ödediğini hatırlattı.

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