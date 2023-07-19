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Yerel Çayda akıntıya kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı
Yerel

Çayda akıntıya kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 16:59:00 -
Çayda akıntıya kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde su şebekesinin tamiri için Loç Vadisi’ndeki Devrekani Çayı’na giren vatandaş, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarında, kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'nin Çamdibi köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Bal, arızalanan su şebekesi hattını tamir etmek için Loç Vadisi’ndeki Devrekani Çayı’na gitti. Su borularının bulunduğu alana geçmek için iki arkadaşıyla çaya giren Bal, suya kapılarak gözden kayboldu. Bal’ın arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’dan bölgeye sevk edilen dalgıç ekiplerinin desteği ile yürütülen arama çalışmalarında Bal'ın cansız bedeni, akıntıya kapıldığı alandan 50 metre uzaklıkta bulundu. Ekipler tarafından çaydan çıkartılan Bal'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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