Çayboğazı Barajı buz tuttu

Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Barajda 15 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Geçen yıl Ağustos ayında kuruma tehlikesi nedeniyle kapakları kapatılan baraj göleti, hizmete girdiği 2000'den bu yana ilk kez dondu. Barajdaki alabalık üretim tesislerinde çalışmalar ise durduruldu. Çalışanlar da küçük tekneyle buzu kırıp, balıkları yemledi.

Gömbe Mahallesi muhtarı Süleyman Kocakehya, "Çayboğazı Barajı hizmete gireli böyle bir buzlanma görülmedi. Sadece 10 yıl önce birkaç günlük buzlanma yaşanmıştı. 24 Ocak'tan bu yana baraj buzla kaplandı. Bölge 1300 metreden başlayarak 50 santimetre, doruklara doğru 3 metre kalınlığında karla kaplı. Bu yıl barajın dolacağını tahmin ediyoruz. Bölge çiftçisi bahçesini, serasını rahatça sulayacak" dedi.

Barajdaki balık tesisinde çalışan Yusuf Şahin ise yoğun buzlanmayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Şahin, küçük tekneyle buzu kırarak balıklar için yemleme yapabildiklerini anlattı.

2,25 kilometrekare alan üzerindeki Çayboğazı Barajı, 56 milyon metreküp su kapasitesine sahip. Baraj, Gömbe ve Elmalı ovalarında 13 bin 848 hektarlık alanın sulanmasına katkı sağlıyor.