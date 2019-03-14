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Çay ihracatı teşvik edilmeli

Çay firmaları, ihracatlarını artırmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda tanıtım çalışmalarına hız veren firmalar, mevcut pazarlarda güçlenmek ve yeni bölgelere açılmak için teşvik bekliyor.

14 Mart 2019 Perşembe 10:27
Çay ihracatı teşvik edilmeli

 Buğra Kardan 

Çay sektörü, üretimini artırmak ve ihracatta atak yapmak için harekete geçti. Ürünlerini dünyanın her köşesine taşımayı amaçlayan sektör temsilcileri, ekonomi yönetimine her platformda “Bizi yönlendirin, tanıtım kampanyalarımıza destek olun ve yeni coğrafyalara girmemizin önünü açın” çağrısı yapıyor.

Tanıtım faaliyetlerimiz desteklenmeli

Üretim ve satış rakamlarıyla adından söz ettiren Okumuş Çay’ın Genel Müdürü Resul Okumuş, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ihracatı arttıracak çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Üreticilerin ihracata yönlendirilmesinde; dışa açılımının teşvik edilmesinde yarar gören Okumuş, “Tanıtım faaliyetlerimize, fuar katılımlarımıza ön ayak olunmalı. Maddi ve manevi yardımlar yapılarak, bizlerin muhataplarımızla bir arya gelmemize imkân tanınmalı” talebinde bulundu.

Kaliteyi artırmak için çalışılıyor

Firmaların Rusya’ya, Orta Asya’ya, Balkan ülkelerine ve Avrupa’ya satışlarını arttırmak için yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiğine dikkat çeken Okumuş, “Bu çerçevede çayın kalitesini artırmak için birtakım adımlar atılıyor. Siyah çay hemen her ortamda tanıtılıyor, tattırılıyor. Bununla yetinilmiyor, yeşil çay da ön plana çıkarılıyor” ifadelerinde bulundu.

Ticaret açığı kapatılmalı

Çay sektörünün 260 bin tonluk üretim yaptığını kaydeden Okumuş, şunları aktardı: “Bunun yaklaşık 5 bin tonu ihraç ediliyor. Ürünlerin en önemli talibi ise bölge ülkeler. Tabii üretimin yüzde 10’u mertebesinde yani 25-30 bin ton seviyelerinde ithalat yapıyoruz. Yani çay tarafında ticaret açığı veriyoruz. Bu açığı bir an evvel kapatmalıyız. Onun için de ihracata yönelmeliyiz, önem vermeliyiz. Çayı pahalıdan alan ülkelerin renge değil de tada önem verdiğini unutmamalı, satış stratejimizi buna göre belirlemeliyiz.

Hedef üretimi artırmak

Sektör adına 2018’i değerlendiren Okumuş, “Ülke olarak bir ara ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Haliyle bu durum çay sektörümüzü de zora soktu. Hamdolsun, üretime ve satışlara yoğunlaşarak geçen seneyi başarıyla atlatan sektörümüz şu anda önüne bakıyor; 2019’da ihracatını daha da yukarı taşımayı planlıyor” diye konuştu.

Okumuş, firma olarak ürünlerini Güzel Çay markasıyla müşterilere sunduklarını ifade ederek, “2019’da markamıza daha çok yatırım yapacağız. İlerisi için umutluyuz, bu sene Güzel Çay markamıza odaklanıp, pazar payımızı yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:27
  1. Çay sektörü
  2. Okumuş Çay’ın Genel Müdürü Resul Okumuş
  3. Yeni Akit
  4. Güzel Çay

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