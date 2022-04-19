Çay çöpünden mangal kömürü üretiyorlar!

Rize Belediyesince çay atıklarının mangal kömürü ve elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla Ağustos 2020'de Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulması amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Makine montajlarının da yapılmasının ardından deneme üretimine başlanan fabrikada çay çöpü işlenerek mangal kömürü haline dönüştürüldü. Çay çöpünden çıkan yağdan oluşacak gazdan da gelecek dönemde elektrik üretilmesi planlanıyor.



Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, fabrikanın maddi getirisinden ziyade eko iklime dair önemli bir proje olduğunu söyledi.

Yıllardır 40-50 bin ton çay çöpünün sahalara döküldüğünü belirten Metin, ayrıca vatandaşlar tarafından da gübre olarak kullanıldığını ifade etti.

Metin, fabrikanın, Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 dönüm üzerinde inşa edildiğini belirterek, "ÇAYKUR ile yıllık 10 bin ton çay çöpü protokolü yaptık ama 15 bin ton da alabiliriz. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Maddenin üç halini de değerlendirmiş olacağız. Biz sadece mangal kömürüne odaklanmıştık ama çay çöpünden yüzde 30 karbon çıkıyor. Nişasta bağlayıcılık özelliği de eklenerek 6 bin 800 kalori düzeyinde üst düzey bir mangal kömürü oluyor. Mangalda yaklaşık 5-6 saat sürebilen yapıda." dedi.