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Çay ağacı yağı ile gençleşin ve yenilenin! | Çay ağacı yağının yararları

Son zamanlarda yapılan araştırmalarla ününe ün katan "çay ağacı yağı" gençleştiriyor ve cilt üzerindeki lekeleri tek başına yok ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 12:35
Çay ağacı yağı ile gençleşin ve yenilenin! | Çay ağacı yağının yararları

Yassı yapraklı hint yapraklarından elde edilen, Avusturalya ve çevresinde oldukça ünlü olan çay ağacı yağı, ilk olarak sivilce tedavisinde kullanılıyordu. 

Çay ağacı yağı siyah nokta, sivilce ve deri altındaki yağ tabakasını dengeleyip, oluşumlarını da engelliyor.

Çay ağacı yağının faydaları

  • Antibakteriyel olduğu için ciltteki bakterilerin ve virüslerin ölmesine sebep olur.
  • Sivilce ve siyah noktaların içerisindeki irinli kısmı kurutuyor, oluşumunu engelliyor.
  • Derinin yenilenmesine, geçmişten gelen izlerin yok olmasına ve cildin tazelenmesine yardımcı oluyor.
  • Haşerelerden uzak tutuyor. Arı sokmasında ve sivrisinek ısırıklarında oldukça büyük etkilere sahip.
  • Buhar banyosu yapıldığı takdirde nezle, grip, bronşit ve öksürük gibi hastalıklardan kurtulmanız mümkün.
  • Oluşan uçukların iyileşmesini sağlar.
  • Meyve ve sebzelerin yıkanırken bakterilerden arınması için de kullanılabilir.
  • Cildi gerginleştirir, temizler ve ışıltı katar.
  • Tırnak batması gibi antibakteriyel sorunların üzerine uygulandığı takdirde, iyileşme sağlıyor.
  • Siğillerin yok olmasında ve sonrasında oluşan lekelerin düzelmesinde yardımcı.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:35
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