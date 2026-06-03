3 Haziran 2011: Ahmed Bilgin'in vefatı (Vaiz, Müftü)

Ahmed Bilgin Hocaefendi (H.1336) 1920 yılında Yozgat’ın Derbent köyünde dünyaya geldi. Çorum’da uzun süre görev yaptığı için “Çorumlu Ahmed Efendi” diye de bilinmektedir.



Babası Arif Çavuş, oğlu Ahmed’i hiç göremeden şehid oldu. Ahmed’i himaye eden amcası ve dedesi ise kendisi henüz küçükken vefat ettiler.



Ahmed Efendi, Kur’an ve Arapça eğitimine köyünde başladı, daha sonra Kayseri’ye giderek Hüseyin Aksakal Efendi, Kavgacızade Osman Efendi ve Ahmed Kirazoğlu hocadan ilim tahsil etti. Eğitimini başarıyla bitirdikten sonra Hocalarının yaptığı imtihandan tam puan alarak icazetnamesini aldı.



Henüz genç yaşındayken ilk tarikat dersini, Es’ad Efendi hazretlerinin halifelerinden Mehmed Hulusi Akyol efendiden aldı. Şeyhzade Ahmed Efendi’den de istifade etti. Sami Efendi hazretleri ile de tanışan Ahmed Bilgin, onun Bursa temsilcisi olarak görev yaptı.



Daha sonra köyüne dönerek fahri imamlık yaptı ve talebe yetiştirmeye başladı. Bu sırada Kendi köyünün yanı sıra Yozgat’ın başka köylerinde de medrese eğitimi olan Sarf, Nahiv, Fıkıh, Hadis, Tefsir gibi dersleri okuttu, talebeler yetiştirdi.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı imtihanı kazanarak Alaca ve Konya’da vaizlik yaptı. Alaca’da ilçe müftüsü olarak görev aldı. 1977 yılında emekli olduktan sonra 1988 senesinde Bursa’ya yerleşti. Bursa’da da uzun yıllar ders ve sohbetlere devam etti.



Ahmet Bilgin Hocaefendi 3 Haziran 2011 Cuma günü Bursa’da 91 yaşında hayatını kaybetti. Bilgin’in cenazesi, 4 Haziran Cumartesi günü Emir Sultan Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra kalabalık bir cemaat eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cenaze namazına dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yasin Hatipoğlu, merhumun ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra yüzlerce seveni katıldı.