0553 313 94 23

Arı sokması can alıyor! | Anaflaktik şok nedir? Arı soktuğunda ne yapılmalıdır?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, arılar ve haşereler çoğaldı. Çok sakıncalı hareketlerle kovaladığımız bu haşereler, yakınımızdaki gıdalar, parfümlerimiz ya da saç - vücut spreyi gibi kokuların, onları cezbetmesi sonucu insanları sokabilir.

13 Haziran 2019 Perşembe 08:24
Arı sokması can alıyor! | Anaflaktik şok nedir? Arı soktuğunda ne yapılmalıdır?

Arı sokması her yaz ayında çevremizde, mutlaka birkaç kez rastladığımız bir olay. Bu denli sık gördüğümüz bir olay aslında olağan karşılanmamalı. Çünkü arı sokmasına alerjisi olan kişiler, bu olay sonrası hayatını kaybedebiliyor. 

Kişiler çoğu kez arı sokmasına bağlı alerjilerinin olduğunu bilmeyerek yaşamlarına devam ediyor. Fakat her yıl ortalama 4 kişi arı sokması sebebiyle anafilaktik şoka girip, hayata gözlerini yumuyor. 

Anafilaktik şok nedir?

Anafilaktik şok; allerjen durumlara duyarlı olan ya da ağır bir alerjisi olan kişilerin, kas içi, deri altı gibi noktalardan anafitik maddenin verilmesi durumunda, vücudun vermiş olduğu tepkiye denir. Çok süre içerisinde tepkimeye girebilir ve ölümle sonuçlanabilir.

Arı sokmasına bağlı anafilaktik şok belirtileri

 - Deri üzerinde döküntü, kaşıntı ve devamlı şişme artışı görülür.

 - Yüz, dil ve boğaz üzerinde şişmeler gözle görülür derecede büyür.

 - Soluk almada hırıltı ve iltihap meydana gelebilir

 - Tansiyon düşüp ardından nabız yükselmesi yaşanabilir.

 - Kalp ritim bozukluğu meydana gelebilir ve solunum azalabilir.

Bu sorunların herhangi biri meydana geldiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Her birey, en kısa sürede alerjik bir probleminin olup olmadığını test ettirmelidir. Bu sayede arı sokması meydana geldiğinde yanında taşıdığı iğnelerle hastaneye varıncaya kadar hayata tutunabilir.

Her daim karşılaşılan -allerjensiz- arı sokmaları için;

  • Antihistaminik ilaçlar kullanılabilir.
  • Buz kompresi uygulanabilir.
  • Soğan sürülebilir.
  • Şişlik 8 santimetreyi geçtiyse acilen doktora gidilmeli ve bir iğne yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:24
  1. anafilaktik şok nedir
  2. arı sokması
  3. arı sokmasına ne iyi gelir
  4. Arı sokmasında görülen belirtiler nelerdir?
  5. arı sokması deyip geçmeyin
  6. arı sokması ölümle sonuçlanır
  7. arı öldürür mü
  8. Arı sokmasından sonra neler yapılmalıdır?
  9. Arı soktu öldü
  10. arı sokarsa ne yapmak gerekir
  11. arı sokmaları
  12. Arı sokmaları nasıl tedavi edilir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı
    1. Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba..
    2. Gazete kağıdından yaptıklarıyla..
    3. Ağabeyini balkondan pompalı tüfekle..
    4. İzmir’de tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü
    5. Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli..
    6. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin..
    7. Dolar hareketli başladı
    8. MSB: "Mardin/Nusaybin ve Bingöl/Adaklı..
    9. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5..
    10. Yanan otomobil itfaiye tarafından..
    11. Pencereden düşen engelli kadın..
    12. İhracat krizi büyüdü kolisi 5 liraya..
    13. Sağanak etkisini sürdürecek
    14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme..
    15. Söke CHP’den Kızılay’a 151. yılında..
    16. Arı sokması can alıyor! | Anaflaktik..
    17. Kara yollarında durum
    18. Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    19. 28 ilde dev operasyon!
    20. Her yarım saatte bir yalan
    21. ABD haydutluğuna karşı yeni güç birliği!
    22. Amerika herkesi bıktırdı... Devreye..
    23. Bakanlık duyurdu: Hepsi öldürüldü!
    24. Dikkat çeken anket! Büyük tepki, yüzde..
    25. Partisine yakılan aday... 1,5 saat..
    26. Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek..
    27. Anne ve 6 çocuğu yangından kurtarıldı
    28. Marmara Denizi'nde korkutan deprem
    29. Bir tehdit daha geldi: Savaş olması..
    30. Meteoroloji'den uyarı... Kuvvetli..
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!
    Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!