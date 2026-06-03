  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pazara gelir gelmez tükeniyor! Köylülerin geçim kapısı oldu Kene bir can daha aldı! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti Türkiye için Opel ve Citroen’den acil “ölüm riski var” uyarısı: Altınızdaki araç canlı bomba olabilir, kullanmayı derhal bırakın Yaz aylarındaki sivrisinek kâbusu tamamen bitiyor! Pencere kenarına bunu koyan, tam üç ay bayram ediyor Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Vergi borcu olanlara büyük müjde Yanından geçerken bile dikkat edin! Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin TL Aralarındaki fark şaşırtıyor! Hangi renk biber daha sağlıklı? BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var? 2023’te destekliyordu, şimdi nefret kustu! Ünlü oyuncudan Kemal Kılıçdaroğlu’na şoke eden zehir zemberek sözler İlk defa açıkladı! Özgür Özel’den, gündemi sarsacak “yeni parti” itirafı
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Pazara gelir gelmez tükeniyor! Köylülerin geçim kapısı oldu
IHA Giriş Tarihi:

Pazara gelir gelmez tükeniyor! Köylülerin geçim kapısı oldu

Erzurum’un Aziziye ilçesinde yağışların ardından yaylalarda çıkan doğal mantarlar, köylüler için gelir kapısına dönüştü.

#1
Foto - Pazara gelir gelmez tükeniyor! Köylülerin geçim kapısı oldu

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde mayıs yağmurlarıyla birlikte yaylalarda mantar bereketi başladı.

#2
Foto - Pazara gelir gelmez tükeniyor! Köylülerin geçim kapısı oldu

Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle yağış sonrası oluşan uygun iklim şartlarıyla birlikte dağlara çıkarak mantar toplamaya başladı. Toplanan mantarlar hem evlerde tüketiliyor hem de hal ve pazarlarda satışa sunularak aile bütçesine katkı sağlıyor. Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda yetişen çaşır, palak, kuzugöbeği ve su mantarı gibi çeşitler, bölge halkının en çok tercih ettiği türler arasında yer alıyor. Doğal ortamda yetişen bu mantarların 250 ile 300 lira arasında alıcı bulduğu öğrenildi.

#3
Foto - Pazara gelir gelmez tükeniyor! Köylülerin geçim kapısı oldu

Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murtaza Kaya, yağışların ardından mantar toplamak için yaylalara çıktıklarını belirterek, "Yağmurlardan sonra yaylaya çıktım mantar toplamaya. Çeşitli yaylarımızda mantarlarımız var, göbek mantarı, palak mantarı, çaşır mantarı en güzeli de çaşır mantarıdır, bunları toplarız götürür satarız, evimizde yeriz güzel güzel pilavla falan çok güzel oluyor mantar.

#4
Foto - Pazara gelir gelmez tükeniyor! Köylülerin geçim kapısı oldu

Göbek mantarının üzerine biraz tuz koyunca sulanır çok güzel tadı vardır onun. Ama toplayan kardeşlerimize şöyle bir önerim vardır bunu uzmanına sorması gerekir. Diğer mantarlarda vardır zehirli olabilirler. Uzmanına görünmesi gerekir o mantarın. Ama tadına doyan ertesi gün tekrar yayladadır. Böyle güzel tadı vardır mantarın" dedi.

#5
Foto - Pazara gelir gelmez tükeniyor! Köylülerin geçim kapısı oldu

Öte yandan uzmanlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarların türlerinin karıştırılmaması gerektiğini, zehirli türlerin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirterek, vatandaşların mutlaka bilinçli şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine tek cümlelik cevap
Gündem

Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine tek cümlelik cevap

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, kendisini "iğrenç bıyıklı" diye hedef alan Özgür Özel'e cevap verdi...
"Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı
Siyaset

"Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı

"Şaibeli kurultay" sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan alınan Mersin Milletvekili Özgür Özel, mecliste tepki çeken bir grup toplantısı düzenle..
CHP'li isim ifşa etti: İmzacı 111 vekile rüşvet bombası
Gündem

CHP'li isim ifşa etti: İmzacı 111 vekile rüşvet bombası

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas, 111 imzayla olağanüstü kurultay isteyen CHP’li milletvekillerine ağzının payını fena v..
23 gün sonra muhteşem (!) dönüş: Taşgetiren eski dostunu böyle sattı
Medya

23 gün sonra muhteşem (!) dönüş: Taşgetiren eski dostunu böyle sattı

Düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük destekçilerinden olan Ahmet Taşgetiren, 23 günlük sessizliğin ardından Ekrem İmamoğlu destekçisi ..
Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu
Ekonomi

Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu

Bir sigara grubunda en ucuz sigara fiyatı 105 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 120 TL olarak belirlendi. Diğer tütün ve sigara gruplarının da..
Görüntüler gündem oldu! Ekrem'in yolsuzluk davaları parodi konusu oldu
Gündem

Görüntüler gündem oldu! Ekrem'in yolsuzluk davaları parodi konusu oldu

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk, usulsüzlük ve diploma sahteciliği gibi ağır suçlamalarla devam eden davaları, sosya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23