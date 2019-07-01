Doğal yollarla sivrisineklerden kurtulmak mümkün!

Sivrisineklerin vızıltıları ve ısırdıktan sonra bıraktıkları kaşıntı hissi, sinir bozucu olabiliyor. Aslında bu sorunu aşmak oldukça kolay.

1 - Sivrisinekler okaliptus ve limon kokularını sevmezler. 50 damla limon yağı ve 10 damla okaliptus yağını, fısfıslı bir şişeye doldurarak vücudunuza ve evinize sıkın. Etkisini hemen fark edeceksiniz.

2 - Aynı şekilde fesleğen kokusunu da sevmeyen sivrisinekler için, camlarınızın önüne fesleğen ekip önlem alabilirsiniz.

3 - Tuzlu gıdalardan uzak durun ve C vitamini tüketin. C vitamini vücutta tutulmadığı gibi, sivrisineklerin sizden uzaklaşmasını sağlar. Fakat bol tuzlu gıdalar yediğinizde laktik asit salgılayacağınız için sinekleri kendinize çekmenizi sağlayacaktır.