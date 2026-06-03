Kuraklık riskini saniyeler içinde gösteriyor! Vanlı iki kardeşten tarım arazileri için yerli yazılım

Van’ın İpekyolu ilçesinde iki genç girişimci kardeş, tarımda kuraklık riskine karşı dijital çözüm sunan yerli bir yazılıma imza attı.

Analizine saniyeler içinde erişebiliyor

Aydın'daki bir zeytin bahçesinde yaşanan kuraklık kaynaklı verim kaybından etkilenen Nisa (22) ve Yusuf Ensar Ebeperi (20), tarımsal risk yönetimini dijitalleştirmek amacıyla harekete geçti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahip olan kuraklık riski, geliştirilen dijital platform sayesinde parsel düzeyinde takip edilebiliyor. Kullanıcılar, sistem üzerinden arazilerinin konumunu ve bilgilerini girerek, belirli dönemlere ait kuraklık analizine saniyeler içinde erişebiliyor.

Uygulama, bölgedeki yağış miktarı, ortalama sıcaklık değerleri ve buharlaşma gibi verileri işleyerek, arazinin risk skorunu hesaplıyor ve bu sayede çiftçilerin sulama planlarını optimize etmelerine, doğru ürün seçimi yapmalarına ve muhtemel hasarları minimize etmelerine imkan tanıyor. Geliştirme çalışmaları titizlikle sürdürülen sistemin, önümüzdeki dönemde çiftçilerin dijital tarım uygulamalarına erişimini kolaylaştırarak yerel ekonomiye ve gıda güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan projelerinin tarımsal verimliliği artıracağına inanan genç girişimciler, çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarca da desteklenmesini talep ediyor.

İHA muhabirine konuşan girişimci Nisa Ebeperi, Aydın ilinde yaşayan bir akrabalarının zeytin bahçesinde kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandığını hatırlattı. Sezon başında tarım sigortası yaptırıldığını ancak süreç içerisinde yaşanan sorunlardan dolayı bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ebeperi, "Yaşanan bu mağduriyet dikkatimizi çekti. 'Acaba bir arazinin kuraklık riski önceden görülebilir mi? Çiftçi, banka ve sigorta kuruluşları bu riski daha erken değerlendirebilir mi?' Bu sorulardan yola çıkarak DryScore fikri ortaya çıktı" dedi.

"Uydu görüntüleri ve meteorolojik verilerden yararlanılıyor"

Kuraklığın tarımsal üretim açısından giderek daha önemli bir risk haline geldiğini dile getiren Ebeperi, "Bu nedenle uydu verileri ve meteorolojik verilerden yararlanarak, tarım arazileri için parsel bazlı kuraklık risk analizi yapan bir sistem geliştirdik. Amacımız çiftçilerin, arazi sahiplerinin ve tarım sektörünün yanı sıra bankalar ve sigorta şirketlerinin de kuraklık riskini daha doğru değerlendirebilmesine katkı sağlamak. Özellikle tarımsal kredi süreçlerinde risk analizi, teminat değerlendirmesi ve tarım sigortalarında hasar ile risk yönetimi açısından veri odaklı karar desteği sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kullanıcıların harita üzerinden parsellerini seçerek, belirli dönemler için kuraklık risk skorlarını görüntüleyebildiğini ifade eden Ebeperi, sistemin şu an kullanıma açılmış durumda olduğunu ve geliştirme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.