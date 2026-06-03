3 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٩٨) فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجٖيمِ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(98) Kur’an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.



(Nahl Suresi, 16/98) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Hitap Hz. Peygamber’e olmakla birlikte onun şahsında bütün insanların dikkati, bunca hikmetli bilgi ve uyarılar içeren Kur’an’a çekilmektedir; çünkü bu ve benzeri müjde, irşad ve uyarılarıyla Kur’an-ı Kerîm insanlığa en doğru ve en güvenilir rehberdir.



Fakat Kur’an’ın rehberliğinden yararlanabilmek için âyette, “kovulmuş şeytan”ın vesveselerine karşı Allah Teâlâ’ya sığınmamız öğütlenmekte; böylece dolaylı olarak zihin ve kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırıp Kur’an’ın ışığına açmamız gerektiğine işaret edilmektedir.



Bu öğüt dolayısıyla müslümanların Kur’an okumaya başlarken “besmele”den önce “eûzü” çekmeleri gelenek olmuştur (ayrıca bk. Fâtiha 1/1, “eûzü”nün tefsiri).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 439

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Müslüman kişiye vacib olan, bir günahla emredilmediği müddetçe, sevse de sevmese de dinlemek ve itaat etmektir. Fakat bir günahla emredilse, dinlemek ve itaat etmek yoktur."



Kaynak: Tirmizi, Cihad, 29

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