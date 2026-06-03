  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın yatırımcılarını yıkan haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Burhan’ı kabul etti Yalan rüzgarına valilik 'dur' dedi! Kılıçdaroğlu afişlerinde gerçek ortaya çıktı Son dakika! ABD: İran, nükleer müzakereyi onayladı Özgür Özel hakaret ettiği avukattan şok ifşaat! Özgür Özel’in FETÖ’cü olduğunu bildiğin halde neden sustun.. Özeller’den yine hadsiz çıkış! Asker eskisi 'darbe' imasında bulundu CHP’li vekilden Karadeniz fıkrası gibi karar! “Selamı sabahı kesiyorum!” İsrail basını uyardı: Türkler, Tel Aviv’i askeri ağla sarıyor Sen misin CHP mitingine katılmayan! CHP’li başkandan muhtarlara tehdit Trump’ın Ankara planı ortaya çıktı? Bakan Fidan’dan kritik açıklama
İSLAM 3 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

3 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
3 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (3 Haziran 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٩٨) فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجٖيمِ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(98) Kur’an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.

(Nahl Suresi, 16/98)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Hitap Hz. Peygamber’e olmakla birlikte onun şahsında bütün insanların dikkati, bunca hikmetli bilgi ve uyarılar içeren Kur’an’a çekilmektedir; çünkü bu ve benzeri müjde, irşad ve uyarılarıyla Kur’an-ı Kerîm insanlığa en doğru ve en güvenilir rehberdir.

Fakat Kur’an’ın rehberliğinden yararlanabilmek için âyette, “kovulmuş şeytan”ın vesveselerine karşı Allah Teâlâ’ya sığınmamız öğütlenmekte; böylece dolaylı olarak zihin ve kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırıp Kur’an’ın ışığına açmamız gerektiğine işaret edilmektedir.

Bu öğüt dolayısıyla müslümanların Kur’an okumaya başlarken “besmele”den önce “eûzü” çekmeleri gelenek olmuştur (ayrıca bk. Fâtiha 1/1, “eûzü”nün tefsiri).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 439

  

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Müslüman kişiye vacib olan, bir günahla emredilmediği müddetçe, sevse de sevmese de dinlemek ve itaat etmektir. Fakat bir günahla emredilse, dinlemek ve itaat etmek yoktur."

Kaynak: Tirmizi, Cihad, 29
 

GÜNÜN SÖZÜ: 


GÜNÜN FOTOĞRAFI:



1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23