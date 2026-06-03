200 milyon Euro’luk hamleyle Avrupa’ya yerleşiyor! MG’de yeni dönem başlıyor! Tarihi üretim hamlesi!

Yeni üretim tesisiyle birlikte Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmeye hazırlanan MG, yerelleştirilmiş üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla bölgedeki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Marka, yeni nesil batarya teknolojileri, akıllı mobilite sistemleri ve temiz enerji çözümleri alanlarında Avrupa'daki teknoloji şirketleri, araştırma kuruluşları ve yerel tedarikçilerle iş birliklerini geliştirerek geleceğin mobilite ekosisteminin şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümünün hız kazandığı bir dönemde MG, yenilikçi teknolojileri daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Marka, seri üretime alınan ilk yarı katı hâl batarya teknolojisi olan SolidCore ile dikkat çekerken, hibrit mobilitede yeni bir dönemin kapılarını aralayan gelişmiş Hybrid+ ve Plug-in Hybrid teknolojileriyle sürdürülebilir ulaşım alanındaki iddiasını daha da güçlendiriyor. Verimlilik, performans ve sürüş konforunu bir araya getiren bu teknolojiler, MG'nin geleceğin mobilitesine yönelik vizyonunun önemli yapı taşları arasında yer alıyor.