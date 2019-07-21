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Çavuşoğlu’ndan sürpriz hamle! Milli yıldızın vize sorunu çözüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın vizesi için devreye girdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 12:40
Çavuşoğlu’ndan sürpriz hamle! Milli yıldızın vize sorunu çözüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle Merih Demiral’a Çin vizesi çıktı. Merih, Juventus’un Çin kampında yer alacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacağı duyrulmuştu.

İnter maçına hazır olacak

Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle Merih Demiral’a Çin vizesi çıktı. Merih Demiral, Juventus’un Çin kampında yer alacak. Juventus, milli futbolcuya Çin vizesinin verildiğini ve çarşamba günü Inter maçında hazır bulanacağını açıkladı.

18 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu, İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:40
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A)
  3. Merih Demiral
  4. Juventus

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