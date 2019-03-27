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Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin korkutan uyarı yaptı. Çavuşoğlu, "31 Mart'ta bizi istikrarsızlığa sevk ederlerse. Biliniz ki sokağa inecekler" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:16
Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun

"PKK müzahiri kişiler, İP'den, CHP'den, Saadet'ten meclis üyesi adayı gösteriliyor" diyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "31 Mart'ta bizi istikrarsızlığa sevk ederlerse. Biliniz ki sokağa inecekler. Biliniz ki 2023'e kadar Türkiye'yi bize zehir edecekler" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

31 Mart'ın bir beka sorunu olduğunu belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Sloganları, her evden bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye idi"

"Tuzaklar ve tezgahlar bitmeyecek. Bundan sonra da bitmeyecek. Ya büyümekten, projelerimizden ve hedeflerimizden vazgeçeceğiz. Ya da emekleyen ve diz çöken bir ülke olarak bize ne deniyorsa onu yapacağız. 7 Haziran'ı hatırlayın. HDP'ye barajı atlatacaklar, parlamenter sistemde hükumet kurulması fırsat vermeyecekler. Türkiye'yi yeniden kontrol altına alacaklardı. Aynı masa etrafında oturup bir bardak çay içmeyecek olan ne kadar farklı kişi varsa bir araya geldi. Sloganları ise, 'Her evden bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye' idi. Hangi CHP, hangi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, hangi kurucu değerlerin partisi. O akşam HDP barajı geçince tek başına hükumet kurma imkanı kalmadı."

"HDP'liler ve CHP'liler birlikte sevindi" diye devam eden Çavuşoğlu, "Birlikte iyi salladık naraları attı. CHP'nin Çanakkale Belediye Başkanı pilav ayran dağıttı. CHP'nin bir genel başkan yardımcısı biz ailecek HDP'ye verdik diye itirafta bulundu. Ne beklenirdi? HDP barajı aştı. Siyaset yolu açıldı" ifadelerini kullandı.

"1960'lı yıllardan bu yana ilk defa 4,5 sene seçimsiz geçecek"

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında, "Kandile dönüp, 'Ey Kandil, sen terörsün. Şiddet yanlısı olamazsın. Bırak silahını seni lanetliyorum. Ben senin emir erin değilim' demesini beklendi. Hayır, HDP yüzde 10'u geçince Kandil cesaretlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devrimci halk savaşı altında özerlik ilan ettiler. Ama başaramadılar. 15 Temmuz'da o kadar emindiler ki. Her şey bitecekti. Ama bu eli öpülesi millet, gövdesini siper etti. Bakın hala nasıl başardığımızı akılları almıyor. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizi oraya ulaştırmak istemiyorlar. Bunları oyunları ne zaman ki 2023 hedeflerimizdeki kişi başı milli gelir 25 bin dolar. İhracatımız 500 milyar dolar. Gayri safi milli hasılamız 1.5 trilyon dolar olur. Bunlar bir adım geri atar. Biz 21. yüzyılı kaybedemeyiz. 31 Mart'ı bir eşik olarak görüyorlar. Bu ülkede 1960'lı yıllardan bu yana ilk defa 4.5 sene seçimsiz geçecek" şeklinde konuştu.

"Siz hiç CHP'li, İP'li, Saadet'li 'Kürdistan da neresiymiş' diye bir söz duydunuz mu?"

AK Parti ve MHP'nin beka dedikçe rakiplerin alay ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ama CHP'nin, İP'lilerin, Saadet'lilerin kol kola gezdiği HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Bu bir belediye seçim değil. 31 Mart'ta sandıklarda Apo'nun siyasi ağırlığını gösterin ve savaşı bitirelim' diyor. Hangi savaş, Türkiye savaşta değil. Türkiye terörle mücadele ediyor ve enselerine biniyor. Dert başka. PKK müzahiri kişiler, İP'den, CHP'den, Saadet'ten meclis üyesi adayı gösteriliyor. 2015'teki hendek çukur terörizmini tüm Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Bu işin şakası yok. Adam 'Kürdistan da kazanacağız. Batıda kaybettireceğiz' diyor. Siz hiç CHP'li, İP'li, Saadet'li 'Kürdistan da neresiymiş' diye bir söz duydunuz mu? Duyamazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları gözlerini kapamış. Türkiye'ye düşman kesilmişler haberleri yok. Bu seçim çok önemli. Vatandaşımızın 50 gramlık oy pusulaları, bizim gelecek nesillerimizin teminatıdır. 31 Mart'ta bizi istikrarsızlığa sevk ederlerse. Biliniz ki sokağa inecekler. Biliniz ki 2023'e kadar Türkiye'yi bize zehir edecekler. Haberiniz olsun. Bu oyunu vatandaşlarımız bozacak" dedi.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:16
  1. Çanakkale
  2. Bursa
  3. Hakan Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • KıllıKıllı25 dk önce
    İnsan hayat pahalılığından ve yolsuzluktan bıkmıştır. Sokağa çıkmak en demokratik haktır. Bu hak engellenemez.
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa30 dk önce
    Devlete kafa tutulursa, Asker-Polis bir güzel sopa atar eğer o da yetmez ise Eski Milli Gençlik sahaya bir iner ki meydan da hain bırakmaz. Bu işin şakası yok
  • nostaljinostalji36 dk önce
    İnsanlar sokağa ancak oylar çalınırsa haklı bir şekilde inerler. Oyları çalmayın kimse hakkını aramak için sokağa inmesin. Bunun önceden ayağını mı yapıyorsunuz? Ha birde sizin şer ittifakı(AKP_MHP)kaybedince zafer kutlaması sokağa iner halkki bu insanların demokratik haklarıdır.Ne varki siz kuzu gibi hatta koyun gibi millet görmek istiyorsunuz. Öyle cahil olsunlar ki sizin her dediğinize inansınlar itiraz etmeden biat etsinler. Yok öyle yağma. Kolaylıkla korkutarak,yöneteceğiniz bir halk Afrika bile yok! Şer ittifakından her türlü provokasyonu umuyoruz çünkü kaybedince çıldıracaklar ! 16 Yıllık Ezberleri bozulacak .Bütün oylar Millet ittifakına.
  • MilliMilli42 dk önce
    Sizin gibi ülkenin tamamını dünyaya peşkeş. Çeken her şeyi satan vatansever olacagım a terörist olmayı tercih ederim
  • hamithamit43 dk önce
    Yeter, insanları zan altında bıraktığınız, Tehdit, hakaret, ayıptır, günahtır.
  • dedesidedesi55 dk önce
    sokağa çıksalar ne olur.ancak torunumun pi.isini yerler.(3,5 yaşı)
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 55 dk önce
    Būtūn Şer, İllet, Zillet İttifakı, 31Mart da, Sandığa Gömūlecek İnşallah. Hiç Şüphesiz ki.
  • ferit feritferit ferit58 dk önce
    död faiz %500 ettiniz secimi almak icin birak dolar 6tl olsun secimden sonra her seyi yapardin sokaga cikar tabi millet milyonlarla issiz var allahida getirse is veren is mahkemelerihep iscinin yanida bir is veren %18 kdv isci vergigisi ssk, tazminat mesai bunlar yetmiyor ekmek verdigin onun bunu cocu gunun arkasinda akp varsaray var
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Adamlar çözüm sürecinde sokakta yol kesiyordu.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Turkiye eski Türkiye degil
  • emiremir1 sa önce
    ESAS SOKAK CAGRISI YAPAN SENSIN VE SENIN ZIHNIYETTIR KAYBEDECEGINI ANLAYINCA ORTALIGI VELVELE'YE VERMEYE BASLADINIZ ALLAHTAN KORKUN YAVV GUNAHTIR

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