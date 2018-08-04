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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: Türk milleti tehditlere boyun eğmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan Papaz Brunson krizine ilişkin, "Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper. Sorunların müzakereyle ve diyalogla çözüleceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:46
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: Türk milleti tehditlere boyun eğmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Papaz Andrew Brunson krizine dair açıklamasında, ''Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz'' dedi

"SORUNLARI DİPLOMASİ İLE ÇÖZER İŞİMİZE BAKARIZ"

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, ''Yaptırım yaparsan, yaptırım görürsün. Türk milleti yaptırıma boyun eğmez, tam tersi sen de yaptırım görürsün. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Singapur'da Pompeo ile görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Böyle olması gerekiyor. Sorunlar var mı var, çözmek istiyorsanız oturalım çözelim. Sorunları diplomasiyle çözer işimize bakarız. Dünyamızın bölgemizin en çok da ABD'nin pozitif gündeme ihtiyacı var. Dayatmayla tehditle değil uzlaşı diplomasi müzakere ve iyi niyetle çözebileceğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:46
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD

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