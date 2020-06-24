Çavuşoğlu, yarın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığını devralacak
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı, Kosova Dönem Başkanlığı ev sahipliğinde yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde iş birliği alanları ile Güneydoğu Avrupa bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacak.
Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığını devralacak.