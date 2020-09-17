Çavuşoğlu ve Linkevicius: Türkiye ve Litvanya mükemmel ikili ilişkilere sahiptir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Antanas Linkevicius, Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90. yıldönümünde, "Türkiye ve Litvanya birbirlerinin egemenliğini desteklediler ve karşılıklı bağımsızlığa dayalı mükemmel ikili ilişkiler sürdürdüler." açıklamasında bulundu.

Türkiye ile Litvanya arasındaki Dostluk Antlaşması'nı imzalayan Çavuşoğlu ve Linkevicius, bu etkinliğin 90. yılı münasebetiyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Halklarımız arasında güçlü bağların temellerini atan bu tarihi anlaşma, aynı zamanda ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik temel hukuki belgedir." açıklamasında bulundu.

17 Eylül 1930 tarihli "Dostluk Antlaşması", Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragip (Baydar) ve Litvanya Merkez Büyükelçisi Jurgis Baltrusaitis arasında imzalanan açıklamayı hatırlatarak, ertesi yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Litvanya Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan anlaşmayı Antanas Smeto'nun onaylandığı kaydedildi.

Açıklamada: “Türkiye ve Litvanya o zamandan beri birbirlerinin egemenliğini sürdürdüler ve bağımsızlığa karşılıklı saygıya dayanarak mükemmel ikili ilişkileri sürdürdüler. Türkiye, bağımsız Litvanya 1940'ta, Sovyetler Birliği'nin işgalini ve ilhakını tanımadı. "ifadesinde bulundu.

Eğitimden ticarete her iki ülke de çeşitli alanlarda ikili anlaşmalarla güçlü ilişkiler kurduklarını vurguladı: “Türkiye, Litvanya NATO üyeliğine destek verirken, Litvanya da Avrupa Birliği'ne katılım sürecine destek verirken, Türkiye ve iki ülke diğerleriyle verimli bir işbirliğine sahiptir "ifadeleri kullanıldı.

İlişkinin önemli bir kilometre taşına ulaştığını ve 90. yılını kutladığını belirten açıklamada, "Ülkelerimize ve halklarımıza fayda sağlayabilecek tüm ortak çıkar alanlarında daha yakın işbirliği ve koordinasyon için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." mesaj verildi.