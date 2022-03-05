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Gündem Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'daki önceliğini açıkladı
Gündem

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'daki önceliğini açıkladı

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Azerbaycan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'daki önceliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:15:00 -
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'daki önceliğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Burada Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, önemli ifadeler kullandı.

İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyoruz. Ukrayna'daki önceliğimiz vatandaşlarımızı sağsalim çıkarmaktır.

11 bin 24 vatandaşımızı yola çıkardık. Bugün de çalışmalarımız var. Lyiv'den 2, Odessa'dan 1 veya 2 otobüs kaldıracağız. Bir tren kaldırma planımız var. Bugün planımız sahadaki şartlara göre işlerse 400 vatandaşımızı daha tahliye edeceğiz. Azerbaycanlı vatandaşlarımızı da varsa tahliye edeceğiz.

Şu ana kadar Azerbaycan bizim vatandaşlarımızı, biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizi ayrım gözetmeden tahliye araçlarımıza aldık ve çıkardık.

 

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