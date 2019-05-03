Çavuşoğlu Macaristan’ı ziyaret etti Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Binası'nda Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve komitelerin etkin çalışması konuları ele alındı.

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