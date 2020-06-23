  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çavuşoğlu BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Taahhüt Konferansına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:24:21 -
Çavuşoğlu BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Taahhüt Konferansına katıldı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Taahhüt Konferansı"na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardımı yapacağımızı, İsrail'in ilhak planı uygulanırsa Filistinli mülteci sayısının artacağını ve krizin daha da derinleşeceğini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı