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Çavuşoğlu-Bassil ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "(Doğu Akdeniz'de) Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur"- "Suriyelilerin dönüşü konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da davet edebiliriz"

23 Ağustos 2019 Cuma 14:26
Çavuşoğlu-Bassil ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerli olmadığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan ziyareti kapsamında başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle çalışmalar yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, hem kendi kıta sahanlığında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için faaliyetler yürüttüklerine işaret etti.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarının altını çizerek, "Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur." ifadesini kullandı.

Suriyelilerin Suriye'ye dönüş sürecine de değinen Çavuşoğlu, bu insanların geri dönüş konusunda duydukları endişelere işaret etti.

Çavuşoğlu, Suriye'ye dönenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında uluslararası toplumun daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Suriyelilerin Suriye’ye dönerken neler yapılması gerektiği konusunda Lübnan, Ürdün ve Irak ile birlikte bir ortak forum düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da buraya davet edebiliriz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:26
  1. DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ortak basın toplantısı

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