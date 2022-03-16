  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hareket ettiler! Ukrayna sınırına konuşlanacak

Zelenskiy ABD Kongresine seslendi: Bu istek çok mu fazla?

İngiltere, Ukrayna'yı satışa getirdi! Johnson, Zelensky'nin talebini reddetti: İmkanı yok!

Rus birliklerinin arasına girdi! Çinli muhabirden tepki çeken haber

Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak Saadet Partisi açıklaması: Husumetim bu yüzden

Akın akın gidiyorlar! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılar

Başıboş köpek, yaşlı adamın kolunu parçaladı! Helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kapak öyle değil böyle olur Atilla! "Birileri seni yıllardır sanatçı sanıyor kimse bir şey diyor mu?"

ABD’den haber var! Rusya’ya kötü, Türkiye’ye güzel

Moskova'daki kritik görüşme sona erdi... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak açıklama
Gündem Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Gündem

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 22:07:00 -
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’daki mevcut durum halkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan meselelerde görüş alış verişinde bulunulduğu da aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay