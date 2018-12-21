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Çavuşoğlu: ABD'nin kararından memnunuz

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kararı memnuniyetle karşılıyoruz' dedi.

21 Aralık 2018 Cuma 14:19
Çavuşoğlu: ABD'nin kararından memnunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Çavuşoğlu, 'Kararı memnuniyetle karşılıyoruz' dedi. 

Çavuşoğlu'nun açılmalarından satırbaşları;

Türkiye'nin Malta'daki yatırımlar güçleniyor. Birçok Türk firması Malta'da yatırıma sıcak bakıyor. Bugünkü görüşmelerimizde kültür, turizm ve eğitim konularını görüştük. Çok sayıda Türk vatandaşı Malta'ya eğitim için geliyor.

Orta Doğu ve Afrika'daki her türlü olumsuz durum ülkelerimizi olumsuz etkiliyor.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi çözüm için önemli bir adım. Bu noktadan sonra siyasi sürece odaklanmalıyız. Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli. Çekilmede bir boşluk olmamalı. Münbiç haritamız da mevcut. YPG/PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli.

AB ile vize serbestisi

Türkiye ile AB arasında bir çok ortak konu var. Vizelerin kaldırılması konusunda da, göçmen ve mültecilerle alakalı konularda, gümrük birliği konusunda; Türkiye ile AB birlikte çalışmak durumundadır.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:19
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • ERSOY ERSOY 24 dk önce
    ABDçekildi ama internethaberlerinde de firansaninyerleşeceğini soyluyor bu nedemekoluyor sadece ulkelermidegisti simdidefiransizlaryardimedecek terorörgütüne turkiyeoynuyorlarresmen
  • ihsanihsan1 sa önce
    Hemen gevşemeyin, Bıktık aldatıldık, serzenişlerinizden.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    inanırsan aklına şaşarım. hiç inanmayın vede güvenmeyin. fıratın doğusuna saldırın tam zamanıdır yoksa bu günleride ararsınız sonra. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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