Çavuşoğlu: ABD'nin kararından memnunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Çavuşoğlu, 'Kararı memnuniyetle karşılıyoruz' dedi.

Çavuşoğlu'nun açılmalarından satırbaşları;

Türkiye'nin Malta'daki yatırımlar güçleniyor. Birçok Türk firması Malta'da yatırıma sıcak bakıyor. Bugünkü görüşmelerimizde kültür, turizm ve eğitim konularını görüştük. Çok sayıda Türk vatandaşı Malta'ya eğitim için geliyor.

Orta Doğu ve Afrika'daki her türlü olumsuz durum ülkelerimizi olumsuz etkiliyor.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi çözüm için önemli bir adım. Bu noktadan sonra siyasi sürece odaklanmalıyız. Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Türkiye ve ABD çekilmeyi koordine etmeli. Çekilmede bir boşluk olmamalı. Münbiç haritamız da mevcut. YPG/PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli.

AB ile vize serbestisi

Türkiye ile AB arasında bir çok ortak konu var. Vizelerin kaldırılması konusunda da, göçmen ve mültecilerle alakalı konularda, gümrük birliği konusunda; Türkiye ile AB birlikte çalışmak durumundadır.