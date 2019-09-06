0553 313 94 23

Cavit Dağdaş kimdir? Cavit Dağdaş Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak

Ali Babacan geçtiğimiz günlerde AK Parti’den istifa etmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Ortaya atılan iddiaya göre, Ali Babacan’ın partisinde yer alacağı söylenen isimler arasında eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş da var. 1994 yılında aynı yer Mali Piyasalar Daire Başkanı olarak atanan Cavit Dağdaş, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı Vekili oldu. 2002 yılında Merkez Bankası’nda danışmanı, 19 Ağustos 2004 tarihinde ise Hazine Müsteşar yardımcısı olarak atandı. Peki Cavit Dağdaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cavit Dağdaş hangi görevlerde bulundu? İşte Cavit Dağdaş biyografisi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:51
Cavit Dağdaş kimdir? Cavit Dağdaş Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak

Cavit Dağdaş Ali Babacan'ın partisine mi katılacak?Ali Babacan geçtiğimiz günlerde AK Parti’den istifa etmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Ortaya atılan iddiaya göre, Ali Babacan’ın partisinde yer alacağı söylenen isimler arasında eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş da var. 1994 yılında aynı yer Mali Piyasalar Daire Başkanı olarak atanan Cavit Dağdaş, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı Vekili oldu. 2002 yılında Merkez Bankası’nda danışmanı, 19 Ağustos 2004 tarihinde ise Hazine Müsteşar yardımcısı olarak atandı. Peki Cavit Dağdaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cavit Dağdaş hangi görevlerde bulundu? İşte Cavit Dağdaş biyografisi.

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide kimler var?

Ali Babacan’ın ekibinde eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir ve eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş’ın da yer aldığı iddia edilmekte. 

İbrahim Halil Çanakçı kimdir? İbrahim Halil Çanakçı Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak

Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

Cavit Dağdaş kimdir? 

Cavit Dağdaş, 1955 Siirt doğumludur. 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında ABD’de University of Western Michigan’da ekonomi alanında master yaptı. 1980-1986 döneminde Gazi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi İstatistik Bölümü’nde

Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel

Müdürüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

1994 yılında aynı yer Mali Piyasalar Daire Başkanı olarak atandı, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı Vekili oldu.

1999 yılı Ekim ayından 2001 yılı Ekim ayına kadar Yıllık programlar ve Konjonktür

Değerlendirme Genel Müdür Vekilliği yaptı.

2002 yılı Nisan ayında T.C. Merkez Bankası’nda danışman olarak görev aldı.

19 Ağustos 2004 tarihinde Hazine Müsteşar yardımcısı olarak atanan Dağdaş, evli olup iyi

derecede İngilizce bilmektedir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:51
  1. Siirt
  2. Cavit Dağdaş kimdir?
  3. Cavit Dağdaş Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak
  4. Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide kimler var?
  5. İbrahim Halil Çanakçı kimdir
  6. Birol Aydemir kimdir
  7. Birol Aydemir ali babacan yeni parti
  8. Cavit Dağdaş Ali Babacan'ın partisine mi katılacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavşak çalışmasında ağaç titizliği
    1. Kavşak çalışmasında ağaç titizliği
    2. GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki..
    3. 11 bin 400 liralık teşvik fırsatı
    4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    5. Doğal yaşamak için çiftlik kurdu
    6. Adana’da 17 bin 500 aileye evde bakım..
    7. Polis noktasından kaçan araç kaza..
    8. MÜSİAD’dan enflasyon değerlendirmesi
    9. İYİ Parti dökülüyor... Bir istifa daha..
    10. Rusya'nın parasal tabanı azaldı
    11. Şii milis gücü iddiaları kabul etmedi!
    12. Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
    13. Büyükşehir daha konforlu ulaşım için..
    14. 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31..
    15. Emniyet Müdürü Aktaş’tan hastalara..
    16. Karısını öldüren koca adliyeye sevk..
    17. Rumkale’de Su Sporları Festivali..
    18. Nicki Minaj'dan emeklilik kararı
    19. Konfeksiyoncuların Suriyeli işçi..
    20. Okulların açılmasına 3 gün kala uzman..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!