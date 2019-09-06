Cavit Dağdaş kimdir? Cavit Dağdaş Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak

Cavit Dağdaş Ali Babacan'ın partisine mi katılacak?Ali Babacan geçtiğimiz günlerde AK Parti’den istifa etmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide yer alacak isimlerin kim olacağı araştırılıyor. Ortaya atılan iddiaya göre, Ali Babacan’ın partisinde yer alacağı söylenen isimler arasında eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş da var. 1994 yılında aynı yer Mali Piyasalar Daire Başkanı olarak atanan Cavit Dağdaş, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı Vekili oldu. 2002 yılında Merkez Bankası’nda danışmanı, 19 Ağustos 2004 tarihinde ise Hazine Müsteşar yardımcısı olarak atandı. Peki Cavit Dağdaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cavit Dağdaş hangi görevlerde bulundu? İşte Cavit Dağdaş biyografisi.

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide kimler var?

Ali Babacan’ın ekibinde eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı, eski Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir ve eski Hazine Müsteşar yardımcısı Cavit Dağdaş’ın da yer aldığı iddia edilmekte.

İbrahim Halil Çanakçı kimdir? İbrahim Halil Çanakçı Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye mi katılacak

Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak

Cavit Dağdaş kimdir?

Cavit Dağdaş, 1955 Siirt doğumludur. 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında ABD’de University of Western Michigan’da ekonomi alanında master yaptı. 1980-1986 döneminde Gazi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi İstatistik Bölümü’nde

Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel

Müdürüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

1994 yılında aynı yer Mali Piyasalar Daire Başkanı olarak atandı, 1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı Vekili oldu.

1999 yılı Ekim ayından 2001 yılı Ekim ayına kadar Yıllık programlar ve Konjonktür

Değerlendirme Genel Müdür Vekilliği yaptı.

2002 yılı Nisan ayında T.C. Merkez Bankası’nda danışman olarak görev aldı.

19 Ağustos 2004 tarihinde Hazine Müsteşar yardımcısı olarak atanan Dağdaş, evli olup iyi

derecede İngilizce bilmektedir.