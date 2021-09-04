  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kanada'da çakal saldırıları parkı kapattırdı
Caulker'in yeni takımı belli oldu
Meteoroloji sağanak için uyardı
Yenimahalle’de usulsüz atama
Spor Caulker'in yeni takımı belli oldu
Spor

Caulker'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Steven Caulker, Gazianetep FK ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 10:03:00 -
Caulker'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve daha sonra kadro dışı bıraktığı Steven Caulker Gaziantep FK ile anlaştı. Kısa süre içinde Gaziantep'e gidecek İngiliz stoper yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe 'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak daha sonra gözden çıkardığı İngiliz stoper Steven Caulker'ın yeni takımı belli oldu. Kayserispor'un da kadrosuna katmak istediği Caulker Gaziantep FK ile her konuda anlaşmaya vardı.

Erol Bulut istedi

Kayserispor'la da görüşen İngiliz stoper tercihini Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'dan yana kullandı. Bulut Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Caulker transferini istemesine rağmen gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe 29 yaşındaki stoperi Vitor Pereira öncesi kadrosuna katmış ancak Portekizli teknik adam geldikten sonra Caulker'ı kadro dışı bırakmıştı.

3 yıllık anlaşma

Steven Caulker Gaziantep FK kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoper kısa süre içinde kente giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay