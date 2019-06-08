Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt,vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organıdır” dedi.

Cilt yaşlanması diğer organlardan farklı seyrettiğini dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır.Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir.” Diye konuştu.

Ciltte kırışıklık probleminin dışında aynı zamanda cilt çatlakları oluşabileceğini ifade eden Dr. Ata Nejat Ertek, “Bu çatlaklar karın, göğüs, uyluk ve üst kol bölgelerinde görülür. Bu çatlaklar,neredeyse her 3 kadından birinde görülür, sık sık kilo alıp verme dönemleri ve hamilelik sırasında ortaya çıkar.Cildin alt dokularında yoğun ve sürekli gerilme sonucu ortaya çıkmaktadırlar. Cildin gerilmesi ciltteki bazı hücrelerden kimyasal maddelerin ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Bunun sonucu olarak alt ciltteki kollajen ve elastik lifler zarar görmektedir” dedi.

Ciltte oluşabilecek bu tarz sorunların çözümünün artık acısız, ağrısız ve kolay olduğunu belirten Dr. Ata Nejat Ertek, “Gelişen teknoloji ile bir çok sorunun çözümü daha da kolaylaşmıştır. Kişileri gündelik hayattan alıkoymadan gerçekleşen ,iğne kullanılmadan ve uyuşturucu jel kullanılarak uygulanan acı hissettirmeyen bir yöntem olan yeni nesil yöntem Plexr Plazma (Lazer teknolojisi) ciltteki bir çok soruna çözüm olabiliyor. Plexr Plazma,estetik cerrahiden çekinenler için göz çevresi yenileme,cilt çatlakları,leke, akne ve iz tedavilerinde uygulanıyor. Uygulanacak cilt yüzeyindeki elektriksel aktivite ile ortamdaki havayı plazma enerjisine dönüştürüyor. Bu enerji cildin sorunlu dış yüzeyini buharlaştırıyor ve yeni doku oluşum süreci başlamış oluyor.

Sadece lokal anestezik kremler ile uyuşturularak yapılabilen ve kısa sürede iyileşme, ağrı ve acı gibi işlem sonrası sorunu olmayan, yan etkisi olmayan bu yöntem ciltte görülen bir çok sorunların çözümüdür.” şeklinde konuştu.