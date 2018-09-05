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Çatıya çıkınca intihar edecek zannettiler... Dua etmeye başladı! Polis bakın ne yaptı

40 yaşındaki N.T. 9 katlı binaya çıktı, onu gören vatandaşlar intihar edeceğini zannedip polise haber verdi, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen adamsa ellerini açıp dua etmeye başladı. Karnının aç olduğunu söyleyen N.T.’yi polis, aşağı indirdikten sonra lokantaya götürdü ve karnını doyurdu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:14
Çatıya çıkınca intihar edecek zannettiler... Dua etmeye başladı! Polis bakın ne yaptı

Öğle saatlerinde Antalya Etiler Mahallesi 862 Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.T., 9 katlı inşaatın en üst katına çıkarak oturdu.

DUA ETTİ

Bir süre sonra üzerindeki tişörtü çıkarıp dua etmeye başlayan N.T.'yi gören inşaat işçileri, intihar edeceğini düşünerek polise haber verdi. İşçilerin kendisine seslenmesine karşılık vermeyen N.T., inşaatın uç kısmında oturmayı sürdürdü.

POLİS KARNINI DOYURDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve inşaat sorumluları, N.T.'yi ikna etmeye çalıştı. İnşaat sorumluları N.T.'nin yanına çıkarak bir süre konuştu. Daha sonra aşağı inmeye ikna olan N.T., polise karnının aç olduğunu söyledi. N.T. polis tarafından yakındaki bir lokantaya götürüldü.

Bazı inşaat işçilerinin yaşanan olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışması, bazılarının ise sosyal medyadan canlı yayın yapması dikkati çekti.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:14
  1. Antalya
  2. antalya
  3. inşaat
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