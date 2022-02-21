Çatışma bölgesinden açıklama: 'Ukrayna güçleri 1 sivili öldürdü!'

Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri Ukrayna askerlerinin saldırıya geçeceği beklentisi ve çatışmaların şiddetlenmesiyle sivilleri Rusya'ya tahliye ediyor.

Her iki bölgede de dün tam seferberlik ilan edildi. ABD ve AB son aylarda Rusya'yı Ukrayna'yı işgale hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Rusya da askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını hatırlatarak iddiaları reddediyor.