Çatışma bölgesinden açıklama: 'Ukrayna güçleri 1 sivili öldürdü!'
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta haftasonu boyunca gerginlik hakimdi. Bölgeye dair hem taraflardan hem de Batılı ülkelerden açıklama ve iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Donetsk, bu sabah Ukrayna güçlerinin açtığı ateşte 1 sivilin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya'ya giden göçmenlerin sayısı 60 bini aştı.
Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri Ukrayna askerlerinin saldırıya geçeceği beklentisi ve çatışmaların şiddetlenmesiyle sivilleri Rusya'ya tahliye ediyor.
Her iki bölgede de dün tam seferberlik ilan edildi. ABD ve AB son aylarda Rusya'yı Ukrayna'yı işgale hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Rusya da askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını hatırlatarak iddiaları reddediyor.